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Профильный комитет Думы одобрил поправки о возрасте ректоров МГУ и СПбГУ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Думский комитет по образованию и науке рекомендовал палате принять поправку об отмене возрастных ограничений для ректоров МГУ и СПбГУ, сообщила пресс-служба комитета.

Трудовой кодекс разрешает оставаться ректором вуза до 65 лет и еще на пять лет по представлению ученого совета. Закон об МГУ и СПбГУ дает президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов по пять лет. Предложенная поправка убирает из закона слово "дважды".

Депутаты могут рассмотреть ее на пленарном заседании 20 ноября.

Ректору МГУ Виктору Садовничему 80 лет исполнилось в апреле, срок его полномочий истекает в декабре 2019 года. Он руководит университетом с 1992 года.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев родился 8 февраля 1959 года, ему исполнилось 60 лет.

МГУ Виктор Садовничий Госдума СПбГУ

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