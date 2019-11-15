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Германия с 2021 года отменит "налог солидарности" с ГДР для большинства жителей

Германия с 2021 года отменит "налог солидарности" с ГДР для большинства жителей
Фото: Reuters

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Большинство жителей Германии с 2021 года будут освобождены от уплаты "взноса солидарности с новыми федеральными землями" - речь идет о территории бывшей ГДР.

Согласно решению Бундестага, от уплаты этого налога освободят примерно 90% налогоплательщиков. Еще 3,5% будут по-прежнему платить его в полном объеме, а 6,5% - частично, в зависимости от уровня доходов, сообщает Deutsche Welle.

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От налога будут полностью освобождены семьи с двумя детьми, имеющие совокупную годовую зарплату-брутто до 151 тыс. евро, а также одинокие граждане с доходом ниже 73 тыс. евро. Ощутимее всего выиграют налогоплательщики со средним доходом, отмечает DW.

"Налог солидарности" был введен после воссоединения Германии для финансирования проектов восстановления новых федеральных земель (территории бывшей ГДР). С 1998 года его размер составлял 5,5% от суммы подлежащего уплате подоходного налога (для физлиц) и налога на прибыль (для юрлиц).

Отмена взноса возможна благодаря тому, что германское единство продвинулось далеко вперед, заявил министр финансов страны Олаф Шольц. Отказ от налога "является также знаком успеха воссоединения Германии", приводит его слова агентство dpa.

Отмена "взноса солидарности с новыми федеральными землями" для большинства налогоплательщиков была предусмотрена в федеральном бюджете Германии на 2020-2023 гг., проект которого был принят в июне.

По итогам 2018 года поступления в бюджет от "взноса солидарности" составили 18,9 млрд евро.

Германия ФРГ ГДР

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