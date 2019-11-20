Взрыв газового баллона повредил пять частных домов под Иркутском

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пожар, предположительно, из-за разгерметизации газового баллона произошел в ночь на среду в гараже частного жилого дома в селе Хомутово Иркутской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Травмированных и пострадавших нет. Повреждены пять рядом стоящих жилых домов на улице Сиреневой и в переулке Ольхонском", - говорится в сообщении.

На улице Сиреневой один из домов разрушен, во втором повреждены веранда, окна, межкомнатные двери и кровля, в третьем - окна, двери, а также забор, в четвертом - стена дома. В переулке Ольхонском в жилом доме повреждены окна и балконная группа, в припаркованном автомобиле Ford - лобовое стекло, уточняется в сообщении.

Следственно-оперативная группа установит обстоятельства случившегося, специально созданная комиссия оценит ущерб.

Информация о пожаре поступила в 23:22 местного времени во вторник (18:22 мск). Помимо гаража горел автомобиль ВАЗ-2104. В 23:48 открытое горение было ликвидировано. Общая площадь разрушений - более 100 кв. м.

К тушению были привлечены 11 человек и три автоцистерны.