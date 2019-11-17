В России не исключили создание боевого истребителя совместно с Турцией

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - РФ может помочь Турции в создании боевых истребителей последних поколений, заявил в воскресенье директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Что касается разработок перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны ведут технические консультации и переговоры по самолету поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению", - заявил глава службы журналистам на выставке в Дубае (ОАЭ).

Он отметил, что Россия и Турция имеют опыт для такой работы.

"С учетом имеющихся компетенций в производстве нашего самолета пятого поколения Россия могла бы поучаствовать в этом проекте, в частности, такое сотрудничество возможно по целому ряду систем самолета", - заявил Шугаев.

По его словам, этот вопрос обсуждается с партнерами, однако делать заявления о начале предметных переговоров по вопросу создания Россией и Турцией нового самолета - преждевременно.

Авиасалон Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября.