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В Кремле сочли неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

В Кремле сочли неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли территориальные притязания Эстонии к России, которые Таллин обосновывает Тартуским мирным договором 1920 г.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва с этим требованиями согласиться не может.

Накануне глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что для ратификации российско-эстонского пограничного договора Москва должна признать Эстонию в границах Тартуского мирного договора 1920 г. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии в довоенных границах.

Пыллуаас как раз и заявил, что Россия должна вернуть Эстонии "аннексированные территории". "Он подчеркнул, что российско-эстонская граница установлена Тартуским мирным договором. Все государства признали Эстонию именно в этих границах. Продвижение с пограничным договором может означать только признание Тартуского мира и определенных им границ, их восстановление со стороны России", - заявил спикер эстонского парламента.

Между тем президент РФ Владимир Путин уже много лет назад отверг возможность ведения переговоров со странами Балтии по каким-либо территориальным вопросам.

Широко известной стала фраза Путина, которую он по этому поводу произнес на встрече с коллективом газеты "Комсомольская правда": "Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла - уши".

Российская сторона рассматривает Тартуский договор как не имеющий юридической силы исторический документ и считает, что его признание может позволить предъявлять территориальные требования к РФ.

Дмитрий Песков Эстония

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