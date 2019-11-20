Медведев сообщил о создании в "Единой России" правозащитного центра

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В "Единой России" (ЕР) появится правозащитный центр, заявил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Некоторое время назад мы обсуждали идею, чтобы создать специальный правозащитный центр в партии для того, чтобы изучить и в известной степени перенять тот опыт, который был накоплен общественными приемными ("Единой России" - ИФ)", - сказал Медведев, выступая на встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штаб-квартире ЕР.

Он подчеркнул, что защита прав гражданина - это приоритет для любого партийца-депутата и представителя "единороссов". "Поэтому мы договорились, что статус правозащитного центра мы определим в ближайшее время на съезде партии", - сказал Медведев.

Он высказал мнение, что к работе в этом центре могут быть привлечены представители гражданского общества и СМИ. С правозащитным центром ЕР уже хочет сотрудничать общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России, отметил премьер.