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Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Отсрочка по новым медсправкам для водителей, новые уголовные дела на "Восточном" и продолжение дела об унитазах на украинских кораблях

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей. Изменения в нормах тестирования на наркотики, должны были вступить в силу 22 ноября. Идеи ведомства раскритиковал Владимир Путин, указав, что за справки просят 5 тыс. рублей, когда МРОТ в стране - 11 280 рублей. В итоге министерство перенесло старт новых проверок на 1 июля 2020 года, но в четверг люди продолжали стоять в очередях, опасаясь подорожания справок. В Казани один из пришедших на медосмотр водителей умер в очереди.

- Возбуждены новые дела о мошенничестве на 240 млн рублей на стройке космодрома "Восточный". По данным "Коммерсанта", дела заведены по итогам проверки строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара".

- Павел Дуров призвал удалять WhatsApp со смартфонов. Основатель Telegram заявил, что мессенджер WhatsApp делает информацию уязвимой для хакеров и государственных служб безопасности.

- Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний. Как подчеркнули в компании Илона Маска, целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным.

В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии. Как отметил Дмитрий Песков, опубликованное в СМИ видео отношения к российской военной операции в Сирии не имеет.

- ФСБ ответила на обвинения Киева относительно унитазов на кораблях. Российская служба распространил видео передачи украинской стороне кораблей, согласно которому внутреннее состояние судов нормальное, сантехника исправна.

- В столице открыли движение по первому Московскому центральному диаметру. На "Иволге" от Белорусского вокзала проехал Владимир Путин, которому Сергей Собянин вручил именную карту "Тройка". Остальные пассажиры в часы пик столкнулись с проблемами: при попытке пройти на станции МЦД карты "Тройка" не читались, а с обычных карт ЦППК списывались поездки и на входе, и на выходе.

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