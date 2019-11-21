Возбуждены новые дела о мошенничестве на 240 млн руб. на стройке космодрома Восточный

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по факту мошенничества на сумму более 240 млн рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщили в ведомстве журналистам в четверг.

Два дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, с ноября 2018 года по май 2019 года руководство предприятия, исполнявшего госконтракт по объекту строительства космодрома, предоставляло в управление федерального казначейства по Татарстану подложные финансово-хозяйственные документы данные о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые на самом деле не исполнялись. По этим документам, как выяснили в СК, было перечислено более 240 млн рублей.

В ведомстве отметили, что сейчас ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что новые уголовные дела возбуждены в связи с хищениями при строительстве объектов второй очереди космодрома "Восточный" - они были выявлены при начатом весной этого года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара".

На прошлой неделе на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для нацпроектов, как это было при строительстве космодрома Восточный, где хищения так и не удалось прекратить полностью.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на строительство космодрома Восточный был выделен 91 млрд руб., похищено 11 млрд руб., из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд руб. Сейчас из 19 объектов не завершено строительство пяти, добавил он.