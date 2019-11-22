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Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд на севере Сахалина

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд вечером в четверг в Тымовском районе на севере Сахалина, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ДВЖД в пятницу.

"21 ноября в 19:54 по сахалинскому времени на 503-м км перегона Тымовск - Оноры (о. Сахалин) водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающие сигналы светофорной сигнализации и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом № 604 сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, автомобиль врезался во вторую секцию локомотива. От удара автомобиль перевернулся. Двое его пассажиров не пострадали и отказались от медпомощи, водитель автотранспортного средства получил травмы и на поезде его доставили до ближайшей станции, там передали медикам. Он госпитализирован.

Пострадавших среди пассажиров поезда и сотрудников железной дороги нет. Поезд прибыл в пятницу утром в Южно-Сахалинск по расписанию. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Сахалинская область

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