2,7 тыс. жителей Архангельской области остались без отопления в мороз

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Авария на теплотрассе произошла в Архангельской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным собеседника агентства, поступила информация о том, что в поселке Коноша большегрузным автотранспортным средством повреждена наружная теплотрасса (диаметр трубы 219 мм) по адресу улица Садовая, 1а.

Он отметил, что подача теплоснабжения ограничена в 53 жилых домах, где проживают 2,7 тыс. человек, в том числе 700 детей. Также авария затронула четыре социально значимых объекта (три детских саду и школу). Слив теплоносителя в домах не производится, отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте аварии ведутся работы. Восстановить подачу тепла планируется до конца дня.

По информации Росгидромета, в субботу в Коноше 9 градусов мороза.

По данным переписи 2017 года, в Коноше проживают около 11 тыс. человек.