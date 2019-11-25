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Двое россиян спасены с перевернувшейся лодки в Южной Корее

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Двое граждан России спасены в Южной Корее после того, как их лодка перевернулась, их южнокорейский коллега погиб, сообщает Yonhap.

Двое россиян, занимавшихся сбором морской капусты, спасены в водах Желтого моря у юго-западного побережья Южной Кореи после нескольких часов дрейфа.

Сообщается, что береговая охрана в ходе поисковой операции в 7:57 (01:57 по Москве) обнаружила трех рыбаков на перевернутом судне, дрейфующем примерно в 7,4 км к юго-западу от города Кунсан.

Из них двое россиян были в сознании и отправлены вертолетом в больницу. Еще один рыбак - гражданин Южной Кореи скончался.

Береговая охрана продолжает поиски еще двух рыбаков, находившихся на судне.

Южная Корея

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