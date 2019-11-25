Источник назвал вероятную причину смерти пилота рейса Москва - Анапа

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Закупорка сосудов в легких привела к смерти второго пилота на рейсе Москва - Анапа в минувшее воскресенье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пилот Дамир Ахметов самостоятельно связался с диспетчерами и доложил, об ухудшении самочувствия. Однако при подлете к Ростову его состояние резко ухудшилось, проявились критические симптомы инфаркта легкого, он потерял сознание", - рассказал источник.

Бортпроводники вынесли пилота в тамбур к двери и начали оказывать ему первую помощь.

"Однако первичные реанимационные мероприятия не помогли, к моменту приземления пилот был мертв. Предварительно, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии", - сказал источник.

По данным источника, пилот прошел медкомиссию в июне.

"Никаких противопоказаний к полетам выявлено не было", - сказал источник.

В воскресенье, 24 ноября, авиарейс Москва - Анапа вынужден был совершить внеплановую посадку в Ростове-на-Дону из-за резкого ухудшения состояния второго пилота. Самолет благополучно приземлился. Пилота передали бригаде скорой помощи, но спасти его не удалось, он умер.