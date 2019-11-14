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Медведев понадеялся, что Россия однажды откажется от пластиковой тары

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду, что однажды Россия будет готова к отмене пластиковой тары и правительство примет такое решение.

Во время встречи с активистами всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР), которые собрались в Центральном штабе МГЕР на слет по случаю 14-летия организации, Медведеву рассказали, что члены МГЕР планируют бороться с пластиком. "Я глубоко уверена, что от пластика нужно отказываться. Дмитрий Анатольевич, хотелось бы видеть ваше политическое решение по этому поводу", - сказала одна из активисток.

"Не могу с вами не согласиться, что экология - это не только государственное решение, а также отношение конкретного человека", - заявил в ответ Медведев. При этом он отметил, что в последние годы произошел "взрыв использования пластика". "Продуктов из пластика накопилось огромное количество и на суше, и, к сожалению, в море. Это мина для развития на столетие вперед", - указал премьер-министр.

Он указал, что постепенно нужно двигаться к тому, чтобы менять систему упаковки продукции. "Скажу честно, что это невозможно сделать по росчерку пера. Например, с завтрашнего дня пластиковую тару запрещаем. И что дальше?" - сказал Медведев.

Но он добавил, что двигаться в этом направлении надо. "Это могут быть и различного рода виды бумаги, упаковка, которая подлежит полной утилизации. Или надо создавать производства, которые будут потреблять этот пластик в полном объеме. Но это сделать не очень просто. Но делать шаги в этом направлении надо", - указал Медведев.

В октябре сообщалось, что Роспотребнадзор прорабатывает вопрос о сокращении производства пластиковых пакетов. Тогда в ведомстве говорили "Интерфаксу" что предложили внести изменения в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", проработав "поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли". В ведомстве высказывали идею о многократном использовании отдельных видов тары и упаковки.

Дмитрий Медведев Молодая гвардия Единой России Единая Россия

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