Предельный возраст для ректоров вузов предложили продлить до 70 лет

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об увеличении на пять лет предельного возраста для ректоров вузов - до 70 лет. Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Авторами законопроекта стали депутаты от фракции "Единая Россия" Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

Они предлагают закрепить повышение предельного возраста до 70 лет для ректоров, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования.

Это, по мнению депутатов, позволит "обеспечить устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы, базирующейся на лучших традициях русских и советских ученых-педагогов".

В пояснительной записке к законопроекту (846188-7) авторы указывают на статью 37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

"Все зависит от каждого конкретного человека: один и в 40 лет не справляется с ответственной руководящей работой, другой - в 70 лет является эффективным лидером. Если ВУЗ под руководством ректора успешно и планомерно развивается, то повод менять руководителя просто отсутствует", - говорится в пояснительной записке.

Там же отмечается, что средний возраст большей части ректорского корпуса РФ колеблется в пределах 60-70 лет.

Сейчаспредельный возраст для ректоров государственных вузов, согласно Трудовому кодексу, составляет 65 лет. По решению учредителя он может быть продлен до 70 лет.

Та же группа депутатов внесла во вторник и второй законопроект (846198-7), который предлагает прописать в законе, что президенты вузов будут и председателями ученого совета.

В пояснительной записке депутаты напоминают, что впервые на законодательном уровне должность президента вуза в России была также закреплена в 2006 году в законе "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".

Придание данной норме главного, по сути, должностного предназначения президента вуза, - председательства ученым советом, обеспечит сбалансированное равенство в руководстве образовательной организации высшего образования, говорится в документе.

Кроме того, принятие предлагаемого закона "будет способствовать трансформации почетного статуса президента вуза в реально действующий".