СКР задержал экс-председателя гордумы Железноводска по делу о мошенничестве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о крупном мошенничестве при поставке продуктов в детские и медицинские учреждения заведено на Ставрополье в отношении экс-председателя гордумы Железноводска и его знакомого, сообщает Следственный комитет России.

"ООО "Курортсервис" из Железноводска в 2005-2016 годах заключало с контрагентами договора на поставку, в том числе продуктов питания для детских дошкольных организаций, а также учреждений, предоставляющих санаторно-курортные и медуслуги", - говорится в сообщении.

В 2014-2016 годах учредителем и директором компании был Гагик Арзуманян, но решения принимал экс-учредитель и директор организации Арарат Довмалов, бывший тогда председателем гордумы Железноводска Ставропольского края, а затем первым замглавой горадминистрации.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Довмалов и Арзуманян, скрывая от контрагентов информацию о значительной кредиторской задолженности и залогов имущества, и то, что не собираются полностью заплатить за поставленный товар, продолжали заключать договоры поставок и принимать продукцию.

Как отмечается в пресс-релизе, подозреваемые похитили имущество поставщиков, зарегистрированных в Ставропольском и Краснодарском краях, Волгоградской области на сумму свыше 60 млн рублей.

В домах подозреваемых, их родственников, а также в подконтрольных организациях на Ставрополье и в Ростовской области проведено более 25 обысков.

Уголовное дело по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере возбуждено по части 5 статьи 159 УК РФ (три эпизода), части 6 статьи 159 УК РФ. Подозреваемые задержаны.