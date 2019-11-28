Детский омбудсмен начал проверку в связи со смертью ребенка из Белоруссии на Урале

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проводит проверку в связи с убийством в Екатеринбурге мальчика, по предварительным данным, гражданина Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Игорь Мороков.

По словам Морокова, в рамках проверки аппарат омбудсмена выяснит, учился ли ребенок где-то или нет, была ли его семья благополучной.

По данным местных СМИ, тело ребенка, забитого до смерти, было обнаружено в одном из районов города. Мать мальчика после случившегося сбежала в Белоруссию.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) пока не комментируют эту информацию.

Как сообщает издание "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ребенка, по предварительным данным, убили на "религиозной почве". По одной из версий, ребенка перед смертью били плетьми, чтобы "изгнать из него бесов", рассказал собеседник газеты.

"По одной из версий, в расправе предположительно участвовал отец ребенка. Возможно действовала секта. По другой - мальчика убила родная мать", - рассказал источник "КП-Екатеринбург". Он рассказал, что отец ребенка и его соучастники находятся сейчас в Екатеринбурге, но не уточнил, задержаны ли они. Источник также сообщил, что сбежавшая в Белоруссию мать убитого мальчика лечилась в психбольнице.