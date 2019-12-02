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В Екатеринбурге изберут меру пресечения отцу убитого мальчика из Белоруссии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Ходатайство об избрании меры пресечения отцу ребенка из Белоруссии, задержанному по подозрению в его убийстве, поступило в Ленинский суд Екатеринбурга, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Ходатайство в суде, его рассмотрение пока не назначено", - сказали в приемной суда.

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Как сообщалось, тело мальчика, забитого до смерти, обнаружили в одном из районов города.

По данным СМИ, к гибели ребенка причастен его отец, он задержан. Мать мальчика после случившегося сбежала в Белоруссию. В пресс-службе регионального СУ СКР пока воздерживаются от комментариев.

Как сообщало издание "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мальчика, по предварительным данным, убили на "религиозной почве". Согласно одной из версий, его перед смертью били плетьми, чтобы "изгнать из него бесов", сказал собеседник газеты.

Екатеринбург Белоруссия

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