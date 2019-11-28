В Кремле подтвердили, что Макрон ответил на послание Путина по РСМД

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и выразил готовность к диалогу по этому вопросу.

"Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченности (России) и готовность к диалогу на этот счет", - сказал Песков журналистам в четверг.

В октябре этого года Путин выражал недоумение по поводу молчания США и их союзников по НАТО в связи с обращением президента РФ к главам государств многих стран мира, в котором Россия подтвердила, что не будет размещать РСМД, если соответствующие комплексы американского производства не будут появляться в других регионах мира.

"Но ответа нет, как это ни покажется странным, тишина. Думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу", - сказал российский президент 11 октября, выступая на саммите СНГ в Ашхабаде.

"Может, мнение-то и имеют, просто они его не формулируют", - добавил Путин, подчеркнув, что "все это вызывает наши обеспокоенности".