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Таможенники во Владивостоке изъяли 3,5 тыс. инъекций для омоложения из Южной Кореи

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Таможенники во Владивостоке пресекли ввоз из Республики Корея крупной партии препаратов для омоложения, на которую не было документов, подтверждающих качество и безопасность, сообщила пресс-служба Владивостокской таможни.

Согласно сообщению, таможенники обнаружили в контейнере помимо заявленных товаров (шампуней, кондиционеров для волос, патчей для глаз, масок и кремов) 3,5 тысячи упаковок (140 кг) филлеров - инъекционного препарата для коррекции и омоложения кожи лица.

В пресс-службе пояснили, что в их состав входит лидокаин, и поэтому на этот товар необходимы разрешительные документы, подтверждающие его качество и безопасность. Таких документов у импортера не оказалось.

Таможня по данному факту возбудила дело об административном правонарушении за недекларирование товара, на партию косметического препарата наложен арест.

Владивосток Россия Южная Корея

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