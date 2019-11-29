Оперный театр в Новосибирске остался без отопления в день премьеры балета "Драгоценности"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Новосибирский государственный академический театр оперы и балета оказался в зоне отключения из-за аварии на теплотрассе, сообщает пресс-служба новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Из-за аварийного ремонта на магистральной теплотрассе по улице Мичурина с 6:00 до 22:00 (по местному времени - ИФ) 29 ноября отключено теплоснабжение 24 многоквартирных домов. Было обнаружено три повреждения. В 12:00 энергетикам пришлось расширить зону отключения из-за неисправностей в тепловой камере на границе зоны. Это затронуло Новосибирский театр оперы и балета.

Отмечается, что ремонтные бригады работают на трех участках теплотрассы, ведется контроль температуры внутри театра.

В пятницу в театре должна состояться премьера знаменитого балета Джорджа Баланчина "Драгоценности" в трех частях, начало спектакля - 19:00 по местному времени. На сайте театра отмечается, что все билеты проданы.