Более полутора сотен многоэтажек остались без отопления в Новосибирске

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" устраняют повреждения на магистральных теплосетях левобережной части Новосибирска, сообщает пресс-служба филиала.

"Сегодня, 15 октября, до позднего вечера проводим работы на магистральных теплосетях левого берега: устраняем два повреждения на теплотрассе по улице Беловежской в Кировском районе и меняем задвижки в тепловой камере по улице Оловозаводской", - говорится в сообщении.

С этим связано отключение теплоснабжения в Кировском районе: ряда домов Северо-Чемского жилмассива и поселка Ефремова.

"Всего в зоне отключения 153 жилых дома. Кроме того, понижены параметры подачи тепла и горячей воды жителям микрорайона Бугринская роща и некоторых улиц поселка Ефремова", - говорится в сообщении.

Все дома - многоэтажные, уточнили в пресс-службе.

Завершить работы, начатые в 05:00 по местному времени в четверг, планируется к 23:00, восстановить теплоснабжение и тепловой режим.

Между тем, температура воздуха в четверг в Новосибирске, по прогнозам метеорологов, составит +8 - +12 градусов Цельсия. Сейчас в городе +9 градусов выше нуля.

СГК создана в 2009 году для управления "Кузбассэнерго" и "Енисейской ТГК". Основные активы группы находятся на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью - 16 ГВт и тепловой мощностью - 26 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.