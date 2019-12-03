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Пьяный житель Татарстана убил экс-жену, сына и пасынка

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Житель Татарстана стал фигурантом дела о тройном убийстве, сообщает СКР.

По версии следствия, ночью 3 декабря 41-летний Айнур Харисов нанес ножевые ранения 38-летней экс-супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

От шума борьбы проснулся 12-летний пасынок Харисова. Подросток выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем.

К моменту приезда полиции женщина и юноша были мертвы, мальчик скончался по дороге в больницу. Харисов скрылся, однако вскоре был задержан.

Задержанный заявил, что совершил преступление из ревности.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего".

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Татарстан

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