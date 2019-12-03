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Россиянку убили в Барселоне

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Испании подтвердило убийство россиянки в городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона.

"Подтверждаем факт убийства в Эль-Прат-де-Льобрегат (Каталония) нашей соотечественницы, гражданки России, проживавшей в Испании. Дело передано в суд. Ведется следствие. Находимся в контакте с компетентными органами", - говорится в твиттере дипмисии.

Ранее газета El Mundo сообщила об аресте 44-летнего испанца по подозрению в убийстве гражданки РФ. Предполагается, что они с жертвой состояли в романтических отношениях.

Между тем во вторник посольство РФ также сообщило, что проверяет сообщения об исчезновении гражданки России в Севилье. "Посольство проверяет информацию о пропаже россиянки в Севилье. Подключили почетного консула", - сообщается в фейсбуке дипмиссии. По данным СМИ, в Севилье с 27 ноября не выходит на связь 28-летняя преподавательница русского языка из Москвы.

Испания Барселона Россия

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