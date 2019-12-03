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Совет судей предложил не пускать в суды посетителей в шортах и купальниках

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Совет судей РФ разработал проект типовых правил, определяющий нормы поведения посетителей в зданиях и служебных помещениях суда; авторы документа, в частности, предлагают не пускать в здания судов людей в грязной одежде, а также в шортах и купальниках.

"Добросовестные участники судебных споров должны быть защищены от действий нарушителей, дезорганизующих судебный процесс и намеренно препятствующих осуществлению правосудия", - заявил на пленарном заседании председатель Совета судей Виктор Момотов.

Как отмечается в документе, в здание суда не пустят граждан, внешний вид которых оскорбляет "человеческое достоинство и общественную нравственность". Речь идет о посетителях в грязной одежде, когда "внешний вид указывает на пренебрежительное отношение к окружающим", в пляжной одежде, в том числе в шортах, парео, купальниках, пляжной обуви и так далее. В суд также не будут допущены посетители в одежде с надписями, "оскорбляющими человеческое достоинство и нравственность, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти".

Нежелательно также приходить в суд с животными, за исключением собак-поводырей. Отсутствие или отказ предъявлять документы, удостоверяющие личность, а также отказ от личного досмотра и досмотра ручной клади и других вызвавших подозрений предметов, также станет поводом отказа в проходе в суд.

Вместе с тем, беспрепятственно в суд могут проходить граждане, находящиеся под госохраной, при условии сопровождения их сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

При предъявлении служебного удостоверения, без регистрации и досмотра в суд могут проходить судьи, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместители, а также должностные лица, чьи удостоверения подписаны президентом РФ и председателем правительства. Аналогичным образом в суд могут проходить прокуроры, сотрудники ФСБ, ФСО, СКР, полиции для осуществления своих законных полномочий.

Журналистов пустят в суд после того, как они предъявят служебное удостоверение или удостоверение личности, а также пройдут досмотр, говорится в документе. "Кино и фотосъемка, видеозапись в здании и служебных помещениях суда допускаются с разрешения председателя суда, его заместителя, а также судьи", - отмечается в проекте правил.

В настоящее время проект правил, подробно определяющих, кто может находиться в суде, внешний вид посетителей, а также то, по каким документам они могут войти в помещения суда, еще не утвержден.

Совет судей Виктор Момотов

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