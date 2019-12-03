Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Необычную попытку мошенничества зафиксировали российские пограничники близ границы с Финляндией: гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу России и ЕС, которую обозначил собственноручно изготовленными пограничными столбами.

Как сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в четверг, 28 ноября, в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего гражданина одной из стран СНГ.

Иностранцы договорились, что он переведет их через границу РФ и Финляндии за вознаграждение более чем в 10 тыс. евро.

При этом мужчина не планировал на самом деле выполнять обязательства. Он сам изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.

Сначала проводник вел их по дорогам общего пользования, потом по проселочным, затем вокруг одного из озер Выборгского района. И лишь потом мигранты пришли в лес к месту назначения - "российско-финляндской границе".

Как отмечают российские пограничники, суд признал приезжих из Азии виновными в нарушении статьи КоАП о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Им всем назначены административные штрафы с принудительным выдворением за пределы РФ.

Проводнику грозит возбуждение уголовного дела по статье "мошенничество".