В белгородском МЧС подтвердили, что еще один человек находится под завалами

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Еще один человек остается под завалами жилого дома в Белгородской области, где взорвался газ, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС РФ Сергей Потапов.

"Ориентировочно еще один человек остается под завалами", - сказал он.

По его словам, взрывной волной разрушена часть четырехэтажного дома с первого по четвертый этажи.

Ранее сообщалось о шести госпитализированных в результате взрыва. "Четверо пострадавших госпитализированы в Яковлевскую ЦРБ и двое - в ожоговый центр. В настоящее время завалы еще разбираются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры.

В свою очередь управление МЧС по региону сообщает о пяти госпитализированных. "Четверо были госпитализированы сразу. Пятая женщина находилась под завалами. Она также отправлена в больницу. Возможно, под завалами находится еще один человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального Главного управления МЧС агентству уточнили, что обрушилась внешняя стена 4-этажного дома с 1-го по 4-й этажи, частично повреждены перекрытия, на месте обрушения работают спасатели. Эвакуированы 18 человек.

Как сообщалось, информация о взрыве бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 по Москве.

К месту обрушения дома из-за взрыва газа в Белгородской области выехал губернатор Белгородской области Евгений Савченко, который будет лично контролировать расследование причин ЧП, сообщается в репортаже телеканала "Россия 24" (ВГТРК). Жильцов разрушенного здания планируется разместить в круглогодичном детском лагере.