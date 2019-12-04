Мост рухнул в Иркутской области из-за груженной лесом фуры

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Мост через реку Макаровка рухнул в Киренском районе Иркутской области из-за груженой лесом фуры, пытавшейся по нему проехать, сообщили агентству "Интерфакс" в среду в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Грузовой автомобиль Scania с полуприцепом массой 60 тонн пытался проехать по мосту, в это время произошло его разрушение. Максимально допустимая нагрузка на мост составляет 20 тонн", - сказал собеседник агентства.

В результате происшествия нарушено автосообщение между Иркутском и Киренском. В настоящее время на льду реки оборудована временная переправа, по ней пустили легковой транспорт. Ведется работа по организации объезда для грузовых машин.

Инцидент случился во вторник в 22:10 местного времени (17:10 по Москве). Мост расположен в 6 км от деревни Макарово Киренского района.