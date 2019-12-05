Лишенного вида на жительство немецкого пастора с Урала выдворят из России

Основанием для этого стало письмо ФСБ, согласно которому пастор выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава тавдинской церкви евангельских христиан баптистов "Голгофа", которого лишили вида на жительство, по решению суда должен покинуть Россию, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Свердловского областного суда.

Уточняется, что в среду суд отклонил апелляционную жалобу бывшего немецкого пастора, который пытался оспорить решение регионального главка МВД об аннулировании разрешения на временное проживание.

До этого экс-пастор пытался обжаловать данное решение полиции в Тавдинском районном суде, но безуспешно.

Согласно материалам суда, полиция аннулировала вид на жительство в РФ гражданина Германии на основании письма от управления ФСБ, где указывалось, что иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ.