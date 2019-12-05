В России создадут единую информационную базу неизвестных пациентов

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единой информационной базы неизвестных пациентов.

"Хорошее предложение, правильная идея. Обязательно поручение дам соответствующее профильным ведомствам отработать (предложение - ИФ)", - сказал Путин в четверг в Сочи на встрече с лидерами волонтерского движения.

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев в ходе беседы с главой государства сообщил, что за 9 лет существования отряда было осуществлено более 62 тыс. поисковых операций. При этом по итогам более 49 тыс. таких операций люди, которых искали, были найдены живыми, отметил он.

Однако, по словам Сергеева, процент удачных поисков мог бы быть выше. Существует проблема, пояснил глава "Лиза Алерт", когда человек находится уже в больнице, но его поиски продолжаются, потому что он неизвестен - он без документов, не может сказать, как его зовут.

"Очень нужна всероссийская база неизвестных пациентов, к которой подключены все больницы, все отделы полиции", - предложил Сергеев, добавив, что было бы очень хорошо подключить к этой базе профильных волонтеров.

Он пояснил, что это необходимо в случае, если потерялся пожилой человек с деменцией или болезнью Альцгеймера, или маленький ребенок, или человек в активном возрасте, но переживший какой-то несчастный случай, сказавшийся на его памяти или других умственных способностях. Причем, отметил Сергеев, особенно трудно работать, когда такой человек находится не в регионе своего постоянного проживания.

Глава "Лиза Алерт" добавил, что с появлением такой базы тысячи людей могут быть намного быстрее возвращены в семьи. Путин одобрил это предложение, отметив, что обязательно поддержит его лично.

В больницах англоязычных стран пациентов и пациенток, чьё имя по каким-то причинам (амнезия, кома, отсутствие родных и близких, которые могли бы назвать имя пациента) неизвестно, называют Джон и Джейн Доу соответственно.