Медведев назвал СССР "сложным государством" и призвал не идеализировать его

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что не стоит идеализировать времена СССР, большинство современных молодых людей не смогли бы жить при советской системе, уверен он.

Отвечая на вопросы журналистов российских телеканалов, почему многие россияне старшего поколения с ностальгией вспоминают об СССР, Медведев сказал: "Для людей моего поколения и еще более взрослых - это свойство человеческой памяти: мы помним только самое лучшее в период нашей молодости, человеческая память так устроена".

Премьер признал, что в российском обществе присутствует "определенная идеализация" Советского Союза. "Я тоже помню эти годы, они были для меня важными, интересными, я учился, в СССР было много хорошего. Но идеализировать Советский Союз не надо", - предупредил премьер.

По его словам, "это было очень сложное государство". "Молодежь говорит: мы хотим там очутиться. А где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами?" - задал риторические вопросы Медведев.

По словам главы кабмина, в СССР "практически ничего не было", даже в Ленинграде. "Были определенные социальные гарантии - это правда, и это очень важно. И какие-то вещи нам надо брать на вооружение сегодня, но эти гарантии также идеализировать нельзя", - отметил Медведев.

В качестве примера он привел бесплатную систему здравоохранения. "Вопрос в том - какая? Медосмотры в школе заключались в том, что у меня мерили вес и рост", - поделился воспоминаниями глава правительства.

Вместе с тем он позитивно оценил систему образования в СССР, отметив, что отдельные ее элементы можно было бы позаимствовать сегодня. "Нельзя идеализировать СССР. Я скажу прямо: абсолютное большинство современной молодежи там просто не смогло бы жить", - заключил Медведев.