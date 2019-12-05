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Бывший фигурант "дела 27 июля" Конон задержан в Москве

Бывший фигурант "дела 27 июля" Конон задержан в Москве
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Бывший фигурант дела о беспорядках в Москве Даниил Конон задержан сотрудниками полиции в Москве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Григорий Червонный.

"Мы к 10:00 собирались приехать по повестке в Тверской ОВД. Даниила задержали на входе в метро", - сказал Червонный. Он отметил, что полиция сама повезла Конона в Тверской ОВД.

Адвокат также пояснил, что повестка связана с нарушением порядка организации или проведения митинга (ч.3 ст. 20.2 КоАП РФ).

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После этого в отношении некоторых участников событий были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

В рамках дела о беспорядках осуждены семь человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов, Павел Устинов (1 год условно).

После акций в поддержку подсудимых Конон, а также Сергей Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям.

В настоящее время под следствием находятся: Самариддин Раджабов (ст. 212 и ст. 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (ст. 318 УК РФ), Никита Чирцов (ст. 318 УК РФ) (содержатся под стражей); Егор Жуков (ст. 280 УК РФ, публичные призывы к экстремистской деятельности) и Сергей Фомин (ст. 212 УК РФ) (под домашним арестом); Айдар Губайдулин (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 318 УК РФ). Губайдулин был отпущен под подписку о невыезде, после чего покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

Хроника 11 декабря 2010 года – 05 декабря 2019 годаПротесты в Москве
Москва Даниил Конон

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