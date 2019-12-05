Экс-фигуранта дела о беспорядках Конона отпустили из ОВД под обязательство о явке

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве Даниила Конона отпустили из Тверского ОВД с протоколом об административном правонарушении и обязательством о явке 6 декабря, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат Григорий Червонный.

Адвокат отметил, что на задержанного утром в четверг молодого человека составили протокол по части 3 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или транспортных средств). Наказание предусматривает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Так называемое дело о беспорядках в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

Так, в центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

В рамках дела о беспорядках осуждены семь человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов, Павел Устинов.

Под следствием сейчас находятся: Самариддин Раджабов (ст. 212 и ст. 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (ст. 318 УК РФ), Никита Чирцов (ст. 318 УК РФ) (содержатся под стражей); Егор Жуков (ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) и Сергей Фомин (ст. 212 УК РФ) (под домашним арестом); Айдар Губайдулин (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 318 УК РФ). Губайдулин был отпущен под подписку о невыезде, после чего покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

Между тем после серии массовых акций, прошедших в августе - сентябре в защиту обвиняемых, несколько задержанных - Даниил Конон, Сергей Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло - были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям, а приговор в отношении Устинова был смягчен с 3,5 лет колонии до 1 года условного заключения.

Свою вину обвиняемые не признают. Их защита добивается прекращения уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.