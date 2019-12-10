Цена на рожь в РФ резко взлетела

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Цены на рожь, урожай которой в России в этом году может стать самым низким с засушливого 2010 года, на минувшей неделе резко взлетели, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Наибольший рост отмечен на Урале, где это зерно подорожало сразу на 1 500 рублей, до 12 250 рублей за тонну.

В центральных регионах цены повысились на 1 тыс. рублей, до 13 тыс. рублей за тонну, в Черноземье - на 800 рублей, до 12 750 рублей, в Поволжье - на 750 рублей, до 12 375 рублей за тонну.

Только Сибирь "отметилась" небольшим ростом - на 85 рублей.

Причем в ряде регионов рожь стоит дороже пшеницы 3 класса.

По прогнозам экспертов зернового рынка, сбор ржи в РФ в этом году может составить 1,6-1,63 млн тонн против 1,9 млн тонн в прошлом году. Снижение производства связано, прежде всего, с резким сокращением посевных площадей - на 108 тыс. га, до 872 тыс. га.

В то же время, по данным компании "ПроЗерно", цены на пшеницу росли умеренно. Пшеница 3 класса в Поволжье подорожала на 200 рублей, до 12 тыс. рублей за тонну, в Черноземье - на 130 рублей, до 11 740 рублей, в центре - на 100 рублей, до 11 967 рублей. В остальных регионах рост был незначительным, а в Сибири продолжилось падение.

Поволжье стало лидером и по росту цен на пшеницу 4 и 5 классов - на 215 рублей, до 11 052 и 10 650 рублей за тонну соответственно. Фуражная пшеница также заметно подорожала в Черноземье - на 150 рублей, до 10 650 рублей, и на Урале - на 115 рублей, до 10 413 рублей за тонну.

Цены на фуражный ячмень и кукурузу, урожай которых в этом году выходит на рекордные показатели, изменились мало.