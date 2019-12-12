Лесозаготовители разрушили в Псковской области курганные группы VI-X веков

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Стругокрасненском и Опочецком районах Псковской области разрушены две курганные группы VI-X веков, выяснили археологи. Это стало результатом лесозаготовок, сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО Археологического центра региона Александр Михайлов.

Уничтоженные в 2019 году курганные группы были захоронениями славян и датировалсь VI-X веками. Одна находилась у деревни Бровск Стругокрасненского района, вторая - близ деревни Марково в Опочецком районе.

По словам Михайлова, археологи фиксируют такие разрушения памятников ежегодно. В Лесном кодексе ничего не говорится про объекты культурного наследия. Леса сдают в аренду, лесозаготовители их вырубают гектарами, а затем проводят лесовосстановительные работы. Курганные группы расположены "в сухих лесах, которые как раз и любят выпиливать лесозаготовители", отметил археолог.

Когда начинаются лесовосстановительные работы, трактора проходят по курганным насыпям и "разрушают их вплоть до полной нивелировки", добавил он. "Ежегодно по этим причинам мы не досчитываемся нескольких могильников. А о том, сколько случаев остаются неизвестными, можно только догадываться", - заключил Михайлов.

По фактам уничтожения курганных насыпей ведется проверка.