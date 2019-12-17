Эксперты заявили о возможной острой нехватке рыбопромысловых судов в РФ в 2020 году

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году может столкнуться с острой нехваткой судов рыбопромыслового флота. Об этом сообщается в материалах научно-практической конференции по вопросам правового обеспечения рыбной отрасли, которая состоялась во вторник в Госдуме.

"С 2000 по 2018 годы состав российских судов рыбопромыслового флота в количественном отношении сократился на 25%. По оценкам отраслевых экспертов, в случае сохранения тенденции к списанию судов уже в 2020 году будет наблюдаться острая нехватка мощностей, что станет значимым ограничением в наращивании объёма вылова рыбы в объёме свыше 5 млн тонн", - отмечается в документах.

И это несмотря на то, что в рамках использования инвестиционных квот предприятия отрасли уже заключили договоры на постройку 33 судов рыбопромыслового флота, так как на строительство судна потребуется не менее пяти лет, добавляют эксперты.

Как подчеркивается в документах, рыбопромысловый флот является основой материально-технической базы отрасли. На него приходится более 70% основных производственных фондов и 90% вылова рыбы. На судах производится 92% общего объема мороженой продукции, 96% рыбной муки и 15% консервов. Основная часть флота - 71% - сосредоточена на Дальнем Востоке, 16% - в Северном бассейне, 8% - в Западном, 3% - в Азово-Черноморском, 2% - в Волго-Каспийском бассейне.

Лишь 1% общего числа судов рыбопромыслового флота - крупнотоннажных траулеров-процессоров в Дальневосточном бассейне и среднетоннажных - в Северном моложе 5 лет. При этом количество судов, возраст которых превышает 25 лет, составляет 7% этой группы.

Что касается маломерных и среднетоннажных рыболовных судов, то только в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском и Западном бассейнах для замены флота необходимо построить около 120 новых судов, 100 из которых - добывающие суда, 20 - для обслуживания хозяйств марикультуры (морская культура - направление аквакультуры, занимающееся разведением или выращиванием водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих в морях, лиманах или в искусственных условиях).

Плавающие фабрики

Между тем, как отмечалось на конференции, отрасль имеет хорошие перспективы в укреплении материально-технической базы.

Как напомнил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, предполагается серьезнейшая модернизация отрасли, причем на основе отечественного судостроения.

"Будет точно построено 43 судна, по сути - это плавающие фабрики, в результате работы которых отдача от тонны выловленной рыбы увеличится в разы, - сказал он. - Запланировано и строительство 25 новых рыбоперерабатывающих береговых заводов. Это и небольшие заводы, и заводы-гиганты, которые будут перерабатывать до 300 тыс. тонн рыбы в год".

Шестаков отметил, что укрепление материально-технической базы особенно важно в связи с тем, что растет ресурсная база отрасли и прежде всего в основном рыбодобывающем регионе - на Дальнем Востоке. "Все суда, которые будут построены, и те, которые будут замещены, не останутся недозагруженными и пойдут на перспективные объекты промысла", - заявил глава Росрыболовства.

Медведев о дефиците

О том, что рыбохозяйственный комплекс может столкнуться с острым дефицитом судов, говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев в конце ноября. На решение этой проблемы нацелена в том числе и подписанная им Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года.

Согласно этому документу, к 2030 году объем добычи рыбы должен достичь 5,4 млн тонн (5,1 млн тонн в 2018 году), объем товарной аквакультуры превысит 600 тыс. тонн (239 тыс. тонн), мощности рыбопромыслового флота будут обновлены на 80%.