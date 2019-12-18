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Один человек погиб при пожаре на золотодобывающем руднике "Гросс" в Якутии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - На золотодобывающем руднике "Гросс" (принадлежит золотодобытчику Nordgold) в Олекминском районе произошло возгорание плавильной установки, погиб один человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.

В сообщении отмечается, что пожар произошел 15 декабря. Огнем повреждена установка на площади 56 кв. м.

"Есть погибший и пострадавший. Причина, виновный и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

Nordgold - бывшее золотодобывающее подразделение ресурсного дивизиона ПАО "Северсталь", выделение которого произошло в 2012 году. Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова. В состав Nordgold входят действующие активы в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки.

Якутия Nordgold

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