ФСИН проверит колонию в Калмыкии, где нашли террористическое сообщество

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проверит исправительную колонию в Калмыкии, в которой были выявлены десятки членов террористического сообщества, сообщили в пресс-бюро ведомства.

Проверка проводится в отношении сотрудников ИК-2, по ее результатам примут "персональные решения", виновных привлекут к ответственности, говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в среду в "Интерфакс".

Ранее в среду официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила, что следователи и сотрудники ФСБ задержали в трех регионах пятерых членов террористического сообщества, большая часть которого уже отбывает наказание в ИК-2 Калмыкии.

По ее словам, мужчины были задержаны на территории Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области в рамках расследования дела по по чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нём). В целом фигурантами данного дела являются 22 человека. В указанных регионах правоохранительные органы также провели обыски, сказала Петренко.

По данным следствия, уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии №2 в Калмыкии, создал террористическую группировку, в которую в период с 2013 по 2019 года вступили более 100 арестантов. При этом руководство ИК за взятки оказывало покровительство этой группировке, отметила представитель СКР.