В трех регионах РФ задержали пятерых членов банды террористов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Следователи и сотрудники ФСБ задержали в трех российских регионах пятерых членов террористического сообщества, большая часть представителей которого уже отбывает наказание, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нём)", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что упомянутые пять человек в рамках расследования этого дела были задержаны в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области. На территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) следователи вместе с сотрудниками ФСБ, МВД и ФСИН провели обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого замначальника УФСИН по Калмыкии, сказала Петренко.

По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в колонии №2 Калмыкия, "в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории колонии террористическое сообщество". В состав этой банды с 2013 по настоящее время вступили более 100 заключенных из этой колонии. При этом руководство колонии за взятки оказывало им общее покровительство, отметила Петренко.

По ее словам, в связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует просить суд об аресте задержанных пятерых подозреваемых. Остальные подозреваемые в настоящее время находятся за решетклй, в том числе в той самой колонии в Калмыкии. Еще трое участников банды вышли на свободу из тюрьмы в 2014-2015 годах, позднее их ликвидировали в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

Петренко добавила, что следствием устанавливается роль и степень участия каждого из пятерых задержанных, будет дана правовая оценка действиям сотрудников республиканского УФСИН.