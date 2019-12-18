Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers

Фото: Заставка Lostfilm

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-порталу LostFilm из-за пиратского контента по жалобе компании Warner Brothers, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Доступ к ресурсу lostfilm.tv на постоянной основе ограничен в соответствии со статьей 15.6 федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" на основании решения Мосгорсуда от 16.09.2019 №3-0758/2019", - говорится в сообщении.

Согласно данным в картотеке судебных дел, Warner Bros. Entertainment Inc обратилась в Мосгорсуд с иском о защите исключительных прав на сериал "Supergirl", который размещался на сайте LostFilm, а также ряде других ресурсов (http://filmhd1080.net, http://hdkinozor.ru, http://kinotan.ru, http://tracktor.in, https://retre.org, https://turboserial.net).

LostFilm.TV был основан в 2005 году как любительский проект, посвященный лучшим зарубежным сериалам. Сегодня сообщество LostFilm насчитывает сотни тысяч людей. "Небольшой фанатский портал превратился в место встречи огромного количества единомышленников со всего мира", - сказано на его сайте.

Warner Bros. Entertainment, Inc. является одним из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США.