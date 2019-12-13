Левченко объяснил свою отставку с поста иркутского губернатора критикой в СМИ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сергей Левченко в обращении к жителям Иркутской области назвал причину своего ухода с поста губернатора.

"Вы, наверное, заметили, что в последнее время со стороны СМИ слишком много грязи льется в мой адрес и в адрес людей, которые со мной работают. Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона. Это и главы муниципальных образований, и рядовые госслужащие, которые без выходных трудились в зоне небывалого для нашего региона наводнения", - написал Левченко на своей странице в фейсбуке.

Он подчеркнул, что многие мэры страдали только из-за того, что публично поддерживали его. "Особая благодарность мэрам, которых избрал народ, но почему-то некоторые журналисты начали называть их местными князьками. Видит бог, что мы работали вместе и не обращали внимания на партийную принадлежность", - заявил экс-губернатор.

Левченко добавил, что во время его руководства Иркутской областью был увеличен бюджет и сокращен долг региона, вдвое сократились незаконные рубки леса, а налоги от лесного и другого крупного бизнеса выросли втрое. По его словам, в регионе стали больше строить социальных объектов, область первой в стране начала массово осваивать целинные земли, регион вошел в десятку субъектов РФ по темпам развития культуры.

"Мы много чего сделали впервые. Конечно, были и ошибки. Но все же я хочу поблагодарить тех людей, которые работали со мной все эти годы", - написал бывший руководитель области.

Левченко был избран губернатором Иркутской области на выборах 27 сентября 2015 года.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева.

Ранее в конце сентября в СМИ распространилась информация о том, что осенью планируется отставка Левченко на фоне сложной ситуации в регионе после двух волн паводка. Тогда в пресс-службе областного правительства опровергли это сообщение.

Летние паводки

Летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения.

Первая, более разрушительная, началась в конце июня: погибли 25 человек и шесть пропали без вести. Из-за сильных затяжных дождей резко поднялся уровень воды в левобережных притоках Ангары. Тогда оказались подтоплены 109 населенных пунктов и 10 тысяч жилых домов, из которых порядка 3,5 тысячи восстановлению уже не подлежат. Больше остальных пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Вторая волна паводков началась 27 июля и затронула 58 населенных пунктов, пострадали почти две тысячи домов, некоторые из них - повторно. Новый паводок затронул более пяти тысяч человек.