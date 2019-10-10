Власти нашли решения по 103 обращениям к Путину в связи с паводком под Иркутском

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Положительные решения вынесены по 103 обращениям, направленным президенту Владимиру Путину пострадавшими от наводнений жителями Иркутской области, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

По словам Левченко, всего было направлено 171 обращение. "Мы обязательно обзвоним каждого", - заверил губернатор в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе.

Он добавил, что находятся на рассмотрении 25 заявлений. В 12 случаях нет возможности разобраться с проблемами в рамках действующих законов в связи с тем, что по данным случаям уже были вынесены судебные решения, отметил глава области. "Люди просят в основном помощи в решении жилищных вопросов", - пояснил Левченко.

Масштабное наводнение 25-30 июня 2019 года затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля регион пережил вторую волну наводнения, в ходе которой было подтоплено 58 населенных пунктов. Пострадало 1 984 дома с населением 5 424 человека. В результате паводка в Иркутской области без жилья осталось почти 6 тыс. семей, еще около 3,5 тыс. семей предстоит восстановить жилье в рамках капремонта. На восстановление жилищных прав граждан из федерального бюджета выделено почти 14,4 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий ориентировочной стоимостью 40 млрд рублей. В программу, рассчитанную до 2023 года, включено 211 объектов.

Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен, как минимум, до октября 2020 года, то есть до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.