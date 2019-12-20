СК начал проверку инцидента с якутским депутатом, сломавшим нос подчиненному

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту нанесения травм депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) и гендиректором предприятия "Саханефтегазсбыт" Виктором Лебедевым своему подчиненному.

"Установлено, что в ходе конфликта руководитель компании нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения. Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений", - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По сообщениям местных СМИ, Виктор Лебедев отрицает факт рукоприкладства и считает всю ситуацию провокацией. По его словам, в ходе словесной перепалки подчиненный унижал и оскорблял Лебедева, а когда разговор начался на повышенных тонах "стал истерить и биться, понимая, что в этот момент его застанут "в "помятом" виде и подумают об избиении".

Как сообщалось, 19 декабря гендиректор "Саханефтегазсбыт" Лебедев в ходе конфликта со своим подчиненным на рабочем месте ударил его. У потерпевшего закрытый перелом носа и подозрение на сотрясение мозга.

Лебедев является депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) республики, членом партии "Единая Россия". Он заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион РФ и двукратный чемпион мира по вольной борьбе, призер чемпионатов Европы. В мае 2017 года завершил спортивную карьеру.

Был назначен заместителем директора "Саханефтегазсбыта" в 2018 году, он курировал вопросы взаимодействия с общественными организациями. В 2019 был назначен на должность гендиректора.

АО "Саханефтегазсбыт" образовано в 2000 году. Учредителем компании выступила республика Якутия в лице министерства имущественных отношений. Основными видами деятельности являются хранение и оптово-розничная реализация нефтепродуктов. Компания ежегодно завозит нефтепродукты для нужд потребителей бюджетной сферы, населения и мелкооптовых предприятий республики.