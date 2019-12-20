Поиск

СК начал проверку инцидента с якутским депутатом, сломавшим нос подчиненному

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту нанесения травм депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) и гендиректором предприятия "Саханефтегазсбыт" Виктором Лебедевым своему подчиненному.

"Установлено, что в ходе конфликта руководитель компании нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения. Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений", - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По сообщениям местных СМИ, Виктор Лебедев отрицает факт рукоприкладства и считает всю ситуацию провокацией. По его словам, в ходе словесной перепалки подчиненный унижал и оскорблял Лебедева, а когда разговор начался на повышенных тонах "стал истерить и биться, понимая, что в этот момент его застанут "в "помятом" виде и подумают об избиении".

Как сообщалось, 19 декабря гендиректор "Саханефтегазсбыт" Лебедев в ходе конфликта со своим подчиненным на рабочем месте ударил его. У потерпевшего закрытый перелом носа и подозрение на сотрясение мозга.

Лебедев является депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) республики, членом партии "Единая Россия". Он заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион РФ и двукратный чемпион мира по вольной борьбе, призер чемпионатов Европы. В мае 2017 года завершил спортивную карьеру.

Был назначен заместителем директора "Саханефтегазсбыта" в 2018 году, он курировал вопросы взаимодействия с общественными организациями. В 2019 был назначен на должность гендиректора.

АО "Саханефтегазсбыт" образовано в 2000 году. Учредителем компании выступила республика Якутия в лице министерства имущественных отношений. Основными видами деятельности являются хранение и оптово-розничная реализация нефтепродуктов. Компания ежегодно завозит нефтепродукты для нужд потребителей бюджетной сферы, населения и мелкооптовых предприятий республики.

Якутия

Новости
Дело Baring Vostok

Басманный суд рассмотрит просьбу об аресте седьмого фигуранта "дела Калви"

Губернаторам поручили заранее наладить вывоз мусора на новогодние праздники

"Транснефть" решила ужесточить контроль за нефтяниками после форс-мажора на "Дружбе"

В Центре онкологии им. Блохина заявили, что не критиковали российские препараты

В Центре онкологии им. Блохина заявили, что не критиковали российские препараты
Стрельба на Лубянке

Стрелок с Лубянки был призером ДОСААФ по практической стрельбе

Стрелок с Лубянки был призером ДОСААФ по практической стрельбе

Полиция заинтересовалась видео с падением внедорожника с вертолета в Карелии

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов пожаловался в КС

Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');