Поиск

Дело заведено на якутского депутата, который сломал нос подчиненному

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Против депутата Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии и гендиректора предприятия "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева, сломавшего подчиненному нос на рабочем месте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.

Депутату вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) по факту нанесения травм мужчине 1991 года рождения. Уголовное дело поручено отделу по расследованию особо важных дел.

По данным следствия, в ходе конфликта на почве трудовых разногласий руководитель компании в кабинете ударил подчиненного. У мужчины диагностировал перелом носа, ссадины и гематомы.

Как сообщалось, 19 декабря гендиректор "Саханефтегазсбыт" Лебедев в ходе конфликта со своим подчиненным на рабочем месте ударил его. У потерпевшего закрытый перелом носа и подозрение на сотрясение мозга.

Лебедев является депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) республики, членом партии "Единая Россия". Он заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион РФ и двукратный чемпион мира по вольной борьбе, призер чемпионатов Европы. В мае 2017 года Лебедев завершил спортивную карьеру.

Он был назначен заместителем директора "Саханефтегазсбыта" в 2018 году, курировал вопросы взаимодействия с общественными организациями. В 2019 Лебедев был назначен гендиректором предприятия.

АО "Саханефтегазсбыт" образовано в 2000 году. Учредителем компании выступила Якутия в лице министерства имущественных отношений. Основными видами деятельности являются хранение и оптово-розничная реализация нефтепродуктов. Компания ежегодно завозит нефтепродукты для нужд потребителей бюджетной сферы, населения и мелкооптовых предприятий республики.

Якутия Виктор Лебедев

Новости по теме

Новости

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Дело Baring Vostok

Следствие попросило продлить домашний арест Калви и Дельпаля до 13 февраля

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Летевший из Новосибирска в Москву лайнер экстренно сел из-за проблем с двигателем

Минздрав рекомендовал "обманывать желудок" и быть осторожнее с алкоголем

Минздрав рекомендовал "обманывать желудок" и быть осторожнее с алкоголем

Штормовое предупреждение объявлено в Норильске

Итоги года: 2019

Следователи за год отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

Следователи за год отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');