Дело заведено на якутского депутата, который сломал нос подчиненному

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Против депутата Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии и гендиректора предприятия "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева, сломавшего подчиненному нос на рабочем месте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.

Депутату вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) по факту нанесения травм мужчине 1991 года рождения. Уголовное дело поручено отделу по расследованию особо важных дел.

По данным следствия, в ходе конфликта на почве трудовых разногласий руководитель компании в кабинете ударил подчиненного. У мужчины диагностировал перелом носа, ссадины и гематомы.

Как сообщалось, 19 декабря гендиректор "Саханефтегазсбыт" Лебедев в ходе конфликта со своим подчиненным на рабочем месте ударил его. У потерпевшего закрытый перелом носа и подозрение на сотрясение мозга.

Лебедев является депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) республики, членом партии "Единая Россия". Он заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион РФ и двукратный чемпион мира по вольной борьбе, призер чемпионатов Европы. В мае 2017 года Лебедев завершил спортивную карьеру.

Он был назначен заместителем директора "Саханефтегазсбыта" в 2018 году, курировал вопросы взаимодействия с общественными организациями. В 2019 Лебедев был назначен гендиректором предприятия.

АО "Саханефтегазсбыт" образовано в 2000 году. Учредителем компании выступила Якутия в лице министерства имущественных отношений. Основными видами деятельности являются хранение и оптово-розничная реализация нефтепродуктов. Компания ежегодно завозит нефтепродукты для нужд потребителей бюджетной сферы, населения и мелкооптовых предприятий республики.