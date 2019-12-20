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Патриарх Кирилл предупредил священников о запретных темах на исповеди

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к столичному духовенству с просьбой проявлять скромность и деликатность с теми, кто приходит на исповедь; кроме того, предстоятель РПЦ предупредил священников о запретных темах на исповеди, в которые, по его словам, "бесцеремонное вмешательство" недопустимо.

"Исповедь должна служить исключительно делу примирения согрешившего человека с Богом, и недопустимо делать ее средством дознания или надзора, психотерапии, преодоления конфликтов и чего бы то ни было еще. Слушающий исповедь священник должен в этот момент, так сказать, отложить от себя все функции - наставника, руководителя, друга, собеседника - все, кроме одной: свидетеля человеческого покаяния", - сказал патриарх в пятницу на епархиальном собрании Москвы.

По его словам, "пространство исповеди не должно становиться местом для удовлетворения интереса к чужой жизни". Особенно предстоятель предупредил пастырей о недопустимости чрезмерного интереса к грехам.

"Кто-то, быть может, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужа и жены, делом внутренней жизни их союза. В эту область никто не должен вторгаться - бесцеремонное вмешательство неизбежно навредит, а уврачевать нанесенную рану, увы, бывает очень трудно", - отметил предстоятель.

Он предостерег священников от того, чтобы навязывать себя людям в наставники и руководители, а также "по любому поводу проливать целые потоки слов и наставлений, наслаждаясь собственным красноречием". "Пастырское внимание - это в первую очередь способность слушать и понимать человека, а именно утрата этой способности сегодня, можно сказать, является приметой времени", - констатировал патриарх.

Патриарх Кирилл РПЦ

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