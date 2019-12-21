Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Подробности российско-украинских газовых договоренностей и новые обвинения в адрес Родченкова по поводу допинга

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут договор по транзиту газа на пять лет. Глава российской госкорпорации Алексей Миллер уточнил, что за этот период через Украину будет перекачано 225 млрд кубометров российского газа. Как уточняют в Киеве, договор может быть продлен еще на 10 лет. Также украинская сторона сообщила, что транзит газа будет дорожать. Кроме того, стороны подтвердили, что "Газпром" выплатит $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но при этом по остальным претензиям Украины на $7,4 млрд будет подписано мировое соглашение. Долг Украины по еврооблигациям на $3 млрд в достигнутом в субботу соглашении не учтен.

- СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб. В ведомстве заявили, что получили доказательства намеренного внесения экс-главой Московской антидопинговой лаборатории и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения данных допинг-проб.

- Из-за сигналов о "минировании" накануне в Москве эвакуировали 65 тыс. человек. Всего же с 28 ноября в столице из-за таких звонков эвакуированы более 750 тыс. человек.

- В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера. Причиной ЧП стала непогода и сильные волны. В результате столкновения при швартовке пострадали шесть человек.

- В Ленобласти фура врезалась в стоявшие на светофоре легковые машины. В результате ДТП погибли два человека, начался пожар. Движение по трассе "Скандинавия" было перекрыто.