"Газпром" подпишет с Киевом мировое соглашение по искам на $7,4 млрд

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" и правительство Украины должны подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд.

Как уточнили в "Газпроме", претензии АМКУ составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд.

Как следует из текста российско-украинского протокола от 20 декабря, который опубликовал Антимонопольный комитет Украины, Киев гарантировал снятие ареста активов "Газпрома" и отказ от новых исков по контрактам 2009 года.

Ранее стало известно, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря. Глава российской госкорпорации Алексей Миллер сообщил, что подписанное сторонами соглашение об урегулировании также предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.