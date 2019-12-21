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В Ленобласти из-за крупного ДТП с грузовиком перекрыли трассу "Скандинавия"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Движение по федеральной автодороге "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области перекрыто из-за массового ДТП, в котором погибли два человека, сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

Там уточнили, что ЧП произошло около 5:30 утра на 143 км трассы "Скандинавия". По предварительным данным водитель фуры врезался на светофоре в шесть легковых автомобилей.

В результате ДТП два водителя легковых автомобилей погибли, один человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Федеральная трасса перекрыта, объезд осуществляется через автодороги "Выборг-Святогорск" и "Выборг-Смирново".

Как сообщают очевидцы, после аварии начался пожар, в котором сгорели несколько машин. В социальных сетях опубликованы фотографии охваченного огнем шоссе.

Ленинградская область Скандинавия ГИБДД

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