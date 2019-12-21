В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера

Судно Carnival Glory после столкновения с другим кораблем в Мексике Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Два круизных лайнера столкнулись в порту мексиканского курортного города Косумель, сообщает The Guardian.

Столкнулись лайнеры Carnival Legend и Carnival Glory, причем последний получил повреждения. В результате ЧП пострадали шесть человек на Carnival Glory.

Издание сообщает со ссылкой на одного из пассажиров, что причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия. Как пояснил мужчина, который в тот момент завтракал на 294-метровом лайнере Carnival Legend, судно неожиданно накренилось в сторону и затем вернулось в исходное положение. После этого прозвучало объявление, что из-за сильного ветра в них врезался другой лайнер.

Компания-оператор заявляет, что Carnival Glory маневрировал в порту, готовясь к швартовке, когда произошел контакт с другим судном. Сейчас специалисты оценивают ущерб, но на мореходность обоих лайнеров инцидент не повлиял.

Carnival Legend вмещает 2000 пассажиров, Carnival Glory - 3000 тысячи пассажиров.