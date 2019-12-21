В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Два круизных лайнера столкнулись в порту мексиканского курортного города Косумель, сообщает The Guardian.
Столкнулись лайнеры Carnival Legend и Carnival Glory, причем последний получил повреждения. В результате ЧП пострадали шесть человек на Carnival Glory.
Издание сообщает со ссылкой на одного из пассажиров, что причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия. Как пояснил мужчина, который в тот момент завтракал на 294-метровом лайнере Carnival Legend, судно неожиданно накренилось в сторону и затем вернулось в исходное положение. После этого прозвучало объявление, что из-за сильного ветра в них врезался другой лайнер.
Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L— Matthew Bruin (@BruinMatthew) 20 декабря 2019 г.
Компания-оператор заявляет, что Carnival Glory маневрировал в порту, готовясь к швартовке, когда произошел контакт с другим судном. Сейчас специалисты оценивают ущерб, но на мореходность обоих лайнеров инцидент не повлиял.
Carnival Legend вмещает 2000 пассажиров, Carnival Glory - 3000 тысячи пассажиров.