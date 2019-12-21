Киев согласился, что транзит российского газа должен дорожать

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу, его определит регулятор, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор", - сказал Оржель на брифинге в Киеве.

Он также сообщил, что договор о транзите российского газа на пять лет может быть продлен еще на 10 лет на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые пять лет.