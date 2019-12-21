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В договоренности по газу не вошел долг Украины по евробондам на $3 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Долг Украины по еврооблигациям на $3 млрд не включен в договоренности по транзиту газа, этот вопрос будет решаться отдельно, сообщил журналистам в субботу вице-премьер России Дмитрий Козак.

"Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь - долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к "Нафтогазу Украины", к правительству Украины, у них есть претензии, которые еще не рассмотрены. (Необходимо было - ИФ) все отозвать, обнулить, мировое соглашение безотзывное подписать, и закрыть этот вопрос", - сказал он.

"К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились, - отметил вице-премьер. - Это отдельный вопрос. Его разделили ради того, чтобы скорее достигнуть договоренностей".

Как сообщалось, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подпишут договор по транзиту газа на пять лет, российская компания за это время перекачает через Украину 225 млрд куб. м газа.

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Кроме того стало известно, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря. Глава российской госкорпорации Алексей Миллер сообщил, что подписанное сторонами соглашение об урегулировании также предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.

Также "Газпром" и правительство Украины должны подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.

Украина Нафтогаз Газпром Дмитрий Козак

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